Из-за массового отключения рязанцам начали раздавать воду

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 22 февраля, из-за массового отключения рязанцам начали раздавать техническую воду. Ее можно получить на площадях Попова и Театральной. Позже подвоз воды организуют у остановки «Кальное» в районе «Пятерочки», сообщили в мэрии.
Напомним, серьезная коммунальная авария произошла на улице Новой. На время ее устранения в городе массово
Из-за аварии
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