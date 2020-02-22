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11:42, 22 февраля 2020 311
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Из-за массового отключения рязанцам начали раздавать воду

Из-за массового отключения рязанцам начали раздавать воду

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 22 февраля, из-за массового отключения рязанцам начали раздавать техническую воду. Ее можно получить на площадях Попова и Театральной. Позже подвоз воды организуют у остановки «Кальное» в районе «Пятерочки», сообщили в мэрии.

Напомним, серьезная коммунальная авария произошла на улице Новой. На время ее устранения в городе массово отключили воду.

Из-за аварии затопило Касимовское шоссе.


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