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Фото: Pixabay.com
В субботу, 22 февраля, из-за аварии в Рязани массово отключат воду. Об этом сообщил сайт администрации города.
Авария произошла у дома №14 на улице Новой. Из-за этого с 9:00 и до окончания ремонта холодной воды не будет по адресам:
Снижена подача воды:
Из-за коммунальной аварии
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