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8:36, 22 февраля 2020 271
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Из-за аварии в Рязани массово отключат воду

Из-за аварии в Рязани массово отключат воду

Фото: Pixabay.com

В субботу, 22 февраля, из-за аварии в Рязани массово отключат воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

Авария произошла у дома №14 на улице Новой. Из-за этого с 9:00 и до окончания ремонта холодной воды не будет по адресам:

  • Касимовское шоссе, дома №№32, 32 корпус 1 — 5, 32 строение 8;
  • улица Совхозная;
  • 1-й Совхозный проезд;
  • улица 8 Марта;
  • улица Гражданская дома №№31 — 47, 26а — 30;
  • улица Электрозаводская;
  • улица Попова;
  • улица Радиозаводская;
  • улица Лермонтова дома №№5/1, 9а;
  • 1-4 проезды Новой;
  • улица Боголюбова, дом №14;
  • ЦТП Попова дом №6/6.

Снижена подача воды:

  • Касимовское шоссе, дома №№1-47, 2-20;
  • микрорайон Кальное;
  • улица Есенина;
  • улица Грибоедова;
  • проезд Грибоедова;
  • улица Щедрина;
  • проезд Щедрина;
  • улица Затинная;
  • проезд Речников;
  • улица Скоморошинская;
  • улица Подгорная;
  • улица Введенская;
  • улица Ленина;
  • улица Полевая;
  • улица Свободы;
  • улица Вознесенская;
  • улица Фирсова;
  • улица Урицкого;
  • площадь Театральная, дома №№1, 3, 5;
  • Торговый городок

Из-за коммунальной аварии затопило Касимовское шоссе.


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