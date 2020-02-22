Касимовское шоссе затопило из-за коммунальной аварии

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Утром в субботу, 22 февраля, на Касимовском шоссе затопило дорогу. Причина этого — коммунальная авария на улице Новой.
Огромная лужа образовалась от поворота с улицы Новой до «Электросети».
«У нас теперь не дороги, а каналы, как в Голландии», — пошутил очевидец.
Напомним, на время устранения аварии в городе массово
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа пожаре в Рязани погиб мужчина
|
cледующая новость →Из-за аварии в Рязани массово отключат воду
На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.