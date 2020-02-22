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9:12, 22 февраля 2020 166
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Касимовское шоссе затопило из-за коммунальной аварии

Касимовское шоссе затопило из-за коммунальной аварии

Утром в субботу, 22 февраля, на Касимовском шоссе затопило дорогу. Причина этого — коммунальная авария на улице Новой.

Огромная лужа образовалась от поворота с улицы Новой до «Электросети».

«У нас теперь не дороги, а каналы, как в Голландии», — пошутил очевидец.

Напомним, на время устранения аварии в городе массово отключили воду.


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