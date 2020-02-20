МГИК вновь попросили передать инструменты рязанским школам искусств

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
МГИК во второй раз попросили передать инструменты рязанскому музыкальному колледжу и школам искусств. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил губернатор Николай Любимов.
«Вместе с вами жду положительного решения этого вопроса», — написал глава области на своей странице во «ВКонтакте».
Напомним, в декабре 2019 года в Рязани
Позже бывший преподаватель
В четверг у здания бывшего рязанского института культуры
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