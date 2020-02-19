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15:44, 19 февраля 2020 579
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Из окна рязанского филиала института культуры выбросили около 20 музыкальных инструментов

Из окна рязанского филиала института культуры выбросили около 20 музыкальных инструментов

Из окна рязанского филиала института культуры выбросили около 20 музыкальных инструментов. Об этом сообщила телекомпания «Город». Она опубликовала ролик, на котором видно, как двор у здания бывшего вуза усыпан обломками.

Ранее сообщалось, что из здания начали вывозить мебель и книги.

Напомним, в декабре 2019 года в Рязани закрыли филиал института культуры. Бывшие преподаватели вуза рассказали о предложенных им вакансиях. Корреспондент РЗН. инфо узнал у руководства РГУ, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей ликвидированного вуза.


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