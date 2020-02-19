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Из окна рязанского филиала института культуры выбросили около 20 музыкальных инструментов. Об этом сообщила телекомпания «Город». Она опубликовала ролик, на котором видно, как двор у здания бывшего вуза усыпан обломками.
Ранее сообщалось, что из здания начали вывозить
Напомним, в декабре 2019 года в Рязани
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.