Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:35, 20 февраля 2020 265
 0    0

У здания бывшего рязанского института культуры появилась табличка «Это были наши души»

У здания бывшего рязанского института культуры появилась табличка «Это были наши души»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

У входа в бывший рязанский филиал МГИК появилась табличка с хэштегом #это были наши души. Ее оставили у крыльца здания в четверг, 20 февраля.

Во дворе учебного заведения продолжают грузить обломки мебели и музыкальных инструментов, а на тротуаре валяются листы с распечатанными партитурами.

Напомним, в декабре 2019 года в Рязани закрыли филиал института культуры. В среду, 19 февраля, из окна здания выбросили около 20 музыкальных инструментов. Из-за этого минкульт потребовал у МГИК объяснений.

Позже бывший преподаватель рассказала РЗН. инфо сколько инструментов было в вузе.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Судьба физмата и вторая жизнь «Кулька». Андрей Минаев о переменах в РГУ

Судьба физмата и вторая жизнь «Кулька». Андрей Минаев о переменах в РГУ

Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:50, 7 февраля 2020 1 889
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ
9:20, 8 февраля 2020 1 303
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
16:22, 7 февраля 2020 1 650
В Рязани двух студентов из Китая отправили на карантин 1
19:59, 6 февраля 2020 2 207
В Китае умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
10:24, 7 февраля 2020 1 577
Россиян планируют проверять на наличие иммунитета к коронавирусу
Все новости
Голосования

Вы занимаетесь спортом?

Окончание опроса: 28.02.2020
Архив голосований
Форум