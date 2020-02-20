У здания бывшего рязанского института культуры появилась табличка «Это были наши души»

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
У входа в бывший рязанский филиал МГИК появилась табличка с хэштегом #это были наши души. Ее оставили у крыльца здания в четверг, 20 февраля.
Во дворе учебного заведения продолжают грузить обломки мебели и музыкальных инструментов, а на тротуаре валяются листы с распечатанными партитурами.
Напомним, в декабре 2019 года в Рязани
Позже бывший преподаватель
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.