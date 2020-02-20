Бывший преподаватель рязанского филиала МГИК рассказала, сколько инструментов было в вузе

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Бывший преподаватель рязанского филиала МГИК Татьяна Каткова в четверг, 20 февраля, рассказала о музыкальных инструментах вуза. По ее словам, в «кульке» было 18 домр, более десятка балалаек, около двадцати баянов, 18 фортепиано и два рояля: большой концертный стоял в актовом зале, малый — на кафедре режиссуры.
«Именно его обломки мы увидели на земле во дворе института, которые
Напомним, в декабре 2019 года в Рязани
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.