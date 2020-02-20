Рязанский минкульт потребовал у МГИК объяснений из-за выброшенных из окна музыкальных инструментов

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В четверг, 20 февраля, рязанский минкульт потребовал у МГИК объяснений из-за утилизации музыкальных инструментов. Накануне из окон бывшего филиала Московского института культуры
Ведомство направило обращение в головной вуз с просьбой дать официальные разъяснения.
«Ранее образовательные учреждения в сфере культуры Рязанской области неоднократно обращались в МГИК по вопросам передачи на баланс имущества, которое не планируется к дальнейшему использованию после закрытия рязанского филиала. Но решения со стороны головного вуза не поступало», — отметили в минкульте.
Напомним, что в декабре 2019 года в Рязани
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