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17:52, 1 февраля 2020 144
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Приоритета записи в рязанские школы через «живую» очередь нет — мэрия

Приоритета записи в рязанские школы через «живую» очередь нет — мэрия

В горадминистрации прокомментировали очереди около рязанских школ, которые возникли уже в пятницу, 31 января, накануне открытия записи в первый класс.

Там объяснили, что приоритета для тех, кто записался через «живую» очередь, нет.

«Очередь единая. Все заявления попадают в „Барс.Образование“ как через портал Госуслуг (электронную заявку формируют сами родители), так и непосредственно из образовательного учреждения», — отметили в мэрии.

В школах данные в систему «Барс.Образование» вносит ответственный за это работник.

Напомним, с вечера пятницы, 31 января, у школ начали собираться толпы родителей. Репортаж из очереди на запись в первый класс можно прочитать здесь.

Из-за ажиотажа с записью детей в школы утром в субботу, 1 февраля, «упал» сайт «Госуслуги».


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