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В горадминистрации прокомментировали очереди около рязанских школ, которые
Там объяснили, что приоритета для тех, кто записался через «живую» очередь, нет.
«Очередь единая. Все заявления попадают в „Барс.Образование“ как через портал Госуслуг (электронную заявку формируют сами родители), так и непосредственно из образовательного учреждения», — отметили в мэрии.
В школах данные в систему «Барс.Образование» вносит ответственный за это работник.
Напомним, с вечера пятницы, 31 января, у школ начали собираться толпы родителей. Репортаж из очереди на запись в первый класс можно прочитать
Из-за ажиотажа с записью детей в школы утром в субботу, 1 февраля, «
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