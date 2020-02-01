«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс

Ватные штаны, теплые бушлаты, ушанки и термос с чаем у каждого третьего. Эта толпа не готовится к дальнему походу или поездке в Сибирь.

В пятницу вечером около 150 человек собрались возле школы №73 в Кальном для того, чтобы записаться на очередь в первый класс.

Официально прооцедура стартует по всей стране с 1 февраля, но в Кальном очередь начали занимать уже с 13 часов 31 января и намерены пробыть в ней до утра.

В 2020 году Школа №73 может принять пять классов по 32 человека (всего 160), именно поэтому эти люди здесь, несмотря на мороз.

-Мне повезло, я 155 в списке, — рассказывает одна из собравшихся.

-Вы тоже здесь до утра?

-Нет, я же не сумашедшая, чтобы подхватить пневмонию. Мы с мужем на машине, будем в ней ночевать.

Рязанка рассказывает, что все участники очереди (169 человек) записаны в тетрадку и каждые два часа они собираются, чтобы подтвердить свое место.

-Будете рассказывать ребенку, какой ценой досталась его учеба.

-Да было бы за что стоять. Школа слабенькая. Хочется просто рядом с домом. Это же первоклашки.

Ближе к полуночи около здания собираются записавшиеся. Каждый переживает ожидание по-своему: кто-то отдыхает на принессенном раскладном стульчике; некторые предлагают петь и танцевать до утра после выпитой жидкости из термоса; а другие — развести костер. Однако никто из них даже не пытался попроситься внутрь школы.

Без пяти 12 с заполненной парковки перед школой и из соседних домов люди потянулись к очереди. После этого толстая тетрадка, исписанная наполовину, оказалась в руках одной из женщин.

«Выстроили бы нас, как на линейке, тогда бы слышно было хорошо», — отмечает кто-то из толпы. Собравшиеся, действительно, немного похожи на школьников.

-Ну что, начинаем? — словно учитель на уроке, призывает начать перекличку обладатель тетрадки.

-Погодите! Еще пять минут, — выкрикивает кто-то из толпы уже сорванным голосом.

Ровно в 12 начинается перекличка. Тех, кто не отзывается на порядковый номер, вычеркивают из журнал… тетрадки, но пока карандашом.

Самые изобретательные выкрикивают фамилии отсутсвующих друзей. Все как в школе.

«Отстрелявшиеся» начинают галдеть и смеяться, но из-за этого многие боятся пропустить свою очередь.

«Эй, камчатка, харэ „базарить“. Ничего же не слышно», — не выдерживает смелая женщина.

После переклички толпа долго спорит: «Во сколько назначить следующий сбор?» Кто-то предлагает остаться дежурить на ночь, но в итоге встретиться вновь договариваются в 6 утра.

-Завтра еще с «Госуслуг» люди придут. В прошлом году 40 человек отсеяли.

-Главное, чтобы до драки не дошло.

На этом толпа расходится.

***

Уже сейчас в школе № 73 на 600 мест в Кальном учится более 1 300 детей. Заведение работает в три смены, а микрорайон продолжает активно застраиваться.

В 2019 году город отказался от строительства школы на месте ручья Быстрец и в Лесопарке. Других свободных участков в Кальном нет.

Фактически район остается с единственной школой на три и более лет. А это значит, что подобные вечера повторятся еще не раз.