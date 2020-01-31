За полсуток до открытия. Десятки родителей заняли очередь для записи детей в школу в Кальном

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Десятки родителей заняли очередь для записи детей в школу в Кальном. Вечером в пятницу, 31 января, толпа рязанцев выстроилась около школы №73.
Часть рязанских родителей планирует занять очередь у школ в ночь на субботу. Напомним, что запись в учебные учреждения открывается 1 февраля.
По мнению некоторых, когда
Отметим, школа №73 — единственная школа в микрорайоне Кальное.
До 1 июля 2019 года в первый класс
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.