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22:29, 31 января 2020 364
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За полсуток до открытия. Десятки родителей заняли очередь для записи детей в школу в Кальном

За полсуток до открытия. Десятки родителей заняли очередь для записи детей в школу в Кальном

Десятки родителей заняли очередь для записи детей в школу в Кальном. Вечером в пятницу, 31 января, толпа рязанцев выстроилась около школы №73.

Часть рязанских родителей планирует занять очередь у школ в ночь на субботу. Напомним, что запись в учебные учреждения открывается 1 февраля.

По мнению некоторых, когда откроется запись через «Госуслуги», большинство мест уже будет отдано пришедшим лично в школу родителям. Поэтому часть рязанцев решили дежурить возле учреждений, сменяя друг друга с ночи.

Отметим, школа №73 — единственная школа в микрорайоне Кальное.

До 1 июля 2019 года в первый класс зачисляются дети, которые живут на закрепленной за школой территории. Для детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, зачисление начинается с 1 июля при наличии вакантных мест.


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