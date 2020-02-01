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9:21, 1 февраля 2020 241
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Из-за ажиотажа с записью детей в школы «упал» сайт «Госуслуги»

Из-за ажиотажа с записью детей в школы «упал» сайт «Госуслуги»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Утром в субботу, 1 февраля, из-за ажиотажа с записью детей в школы «упал» сайт «Госуслуги». Сервис недоступен с 9:00.

Накануне около рязанских школ родители первоклассников начали вставать в живые очереди. Горожане переживают, что не успеют записать детей в школы.

«В прошлом году было то же самое. Причем в 9:00 1 февраля сайт рухнул от наплыва заяв и висел до 9:30», — рассказал в соцсетях Сергей Жогло.

По его словам, в прошлом году личная заявка была «приоритетнее» чем та, что подана в электронном виде.

«Т.е. пришел, номер присвоили, а дальше сидишь ждешь, пока на госуслугах все пройдет. Если нет доступа в инет — за вас все сделают в школе», — добавил он.

По словам некоторых горожан, в школах им сказали, что ситуация в этом году будет такой же.

«В этом году в школах сказали, что заявление на госуслугах не является приоритетным. В приоритете тот, кто принесет бумажный носитель непосредственно в школу! Вот отсюда и очереди…» — написала Ирина Атапина.

Напомним, в 2019 году около рязанских школ также были очереди.

Отметим, до 1 июля 2020 года в первый класс зачисляются дети, которые живут на закрепленной за школой территории. Для детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, зачисление начинается с 1 июля при наличии вакантных мест.


© RZN.info

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