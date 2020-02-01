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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Утром в субботу, 1 февраля, из-за ажиотажа с записью детей в школы «упал» сайт «Госуслуги». Сервис недоступен с 9:00.
Накануне около рязанских школ родители первоклассников
«В прошлом году было то же самое. Причем в 9:00 1 февраля сайт рухнул от наплыва заяв и висел до 9:30», — рассказал в соцсетях Сергей Жогло.
По его словам, в прошлом году личная заявка была «приоритетнее» чем та, что подана в электронном виде.
«Т.е. пришел, номер присвоили, а дальше сидишь ждешь, пока на госуслугах все пройдет. Если нет доступа в инет — за вас все сделают в школе», — добавил он.
По словам некоторых горожан, в школах им сказали, что ситуация в этом году будет такой же.
«В этом году в школах сказали, что заявление на госуслугах не является приоритетным. В приоритете тот, кто принесет бумажный носитель непосредственно в школу! Вот отсюда и очереди…» — написала Ирина Атапина.
Напомним, в 2019 году около рязанских школ также
Отметим, до 1 июля 2020 года в первый класс
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