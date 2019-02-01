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9:20, 1 февраля 2019 1 030
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В Рязани началась запись детей в первый класс

В Рязани началась запись детей в первый класс

В пятницу, 1 февраля, в Рязани начался прием заявлений рязанцев детей в первые классы на 2019-2020 учебный год.

Родители могут подать заявления через сайт Госуслуг, а также непосредственно в школах.

Так, около школы №75 выстроилась крупная очередь. Фото опубликовано в группе «Народная Рязань» «ВКонтакте».

«Люди стоят с пяти утра…» , — отмечается в сообщении.

Напомним, до 1 июля 2019 года в первый класс зачисляются дети, которые живут на закрепленной за школой территории. Для детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, зачисление начинается с 1 июля при наличии вакантных мест.


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