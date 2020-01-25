В феврале в Рязани начнется запись детей в первый класс

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С 9:00 1 февраля начнется прием заявлений рязанцев на запись детей в первые классы на 2020-2021 учебный год. Об этом сообщил
Отмечается, что родители могут подать заявление о приеме ребенка в первый класс непосредственно в школе, а также в электронном виде через
Информация о количестве мест на новый учебный год, график приема граждан, перечень документов, необходимых для зачисления, размещены на информационных стендах в школах и на официальных сайтах учреждений.
До 1 июля в первый класс зачисляются дети, которые живут на закрепленной за школой территории. Приказ о зачислении издается не позднее четырех рабочих дней после предоставления пакета документов непосредственно в школу.
Для детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, зачисление начинается с 1 июля при наличии вакантных мест.
Если в школе не будет свободных мест, родителям нужно будет обратиться в управление образования и молодежной политики администрации города по адресу: улица Ленина, дом №45-а.
Отметим, школа в Горроще на 1100 мест
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