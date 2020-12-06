Любимов отменил распоряжение о ликвидации ЖФК «Рязань-ВДВ»
Утратило силу силу распоряжение областного правительства о ликвидации женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ. Соответствующий документ 3 декабря подписал губернатор Николай Любимов. Решение приняли после общения Любимова с главой Российского футбольного союза Александром Дюковым.
Утратило силу силу распоряжение областного правительства о ликвидации женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ. Соответствующий документ 3 декабря подписал губернатор Николай Любимов.
Решение приняли после общения Любимова с главой Российского футбольного союза Александром Дюковым.
Напомним, ЖФК «Рязань-ВДВ» планировали ликвидировать распоряжением правительства. Глава регионального минспорта объяснял это нерентабельностью.