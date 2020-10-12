Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» ликвидируют
«Рязань-ВДВ» является четырехкратным чемпионом России по футболу.
Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» ликвидируют. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали в понедельник, 12 октября.
«Рязань-ВДВ» является четырехкратным чемпионом России по футболу (1999, 2000, 2013, 2018 годы), двукратным обладателем Кубка (1998, 2014).
В текущем сезоне команда располагается на четвертом месте в женской Суперлиге, имея 15 очков после 10 матчей.
12 октября в 17:30 в региональном минспорте по данному вопросу пройдет пресс-конференция, которую проведет глава ведомства Владислав Фролов.
Фото ЖФК «