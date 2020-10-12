\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
12°
Втр, 13
17°
Срд, 14
18°
ЦБ USD 77.02 -0.01 13/10
ЦБ EUR 91 0.28 13/10
Нал. USD 76.76 / 78.93 17:05
Нал. EUR 90.70 / 91.50 14:50
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
12 526
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
13 047
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
39 244
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
32 862
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» ликвидируют
«Рязань-ВДВ» является четырехкратным чемпионом России по футболу.

Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» ликвидируют. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали в понедельник, 12 октября.

«Рязань-ВДВ» является четырехкратным чемпионом России по футболу (1999, 2000, 2013, 2018 годы), двукратным обладателем Кубка (1998, 2014).

В текущем сезоне команда располагается на четвертом месте в женской Суперлиге, имея 15 очков после 10 матчей.

12 октября в 17:30 в региональном минспорте по данному вопросу пройдет пресс-конференция, которую проведет глава ведомства Владислав Фролов.

Фото ЖФК «Рязань-ВДВ»