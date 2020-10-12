Минспорт назвал причину закрытия ЖФК «Рязань-ВДВ»

Клуб сезон доиграет и прекратит свое существование в декабре.

Минспорт назвал причину закрытия ЖФК «Рязань-ВДВ». Ее озвучил министр регионального спорта Владислав Фролов.

«Инициатором закрытия стал минспорт. Этому предшествовал ряд аналитических моментов. Первое — финансы. Мы пришли к выводу, что клуб приносит неплохие результаты, но необходимо жить по средствам. 42 миллиона рублей в год тратится на команду. На эти же деньги можно содержать два ФОКа в районах. Еще одной из причин стало количество болельщиков, которые посещают матчи», — заявил Фролов.

Клуб сезон доиграет и прекратит свое существование в декабре.

Контракты по окончании сезона с игроками закончатся, а местные футболистки продолжат работать в Рязани. Персонал намерены трудоустроить в областном центре.

Молодежная команда продолжит существование на базе детской спортивной школы и участвовать в турнирах.

Фото ЖФК «Рязань-ВДВ»