Любимов решил сохранить ЖФК «Рязань-ВДВ»
Губернатор договорился с главой Российского футбольного союза Александром Дюковым о сохранении финансирования клуба. РФС выделит субсидию в 11,45 млн рублей.
Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» продолжит существование. Такое решение принял глава региона Николай Любимов, сообщила группа «
Отмечается, что губернатор договорился с главой Российского футбольного союза Александром Дюковым о сохранении финансирования клуба. РФС выделит субсидию в 11,45 млн рублей. Также поддержку обещал оказать Минспорт России, говорится в сообщении.
Напомним, ЖФК «Рязань-ВДВ» планировали ликвидировать распоряжением правительства. Глава регионального минспорта объяснял это нерентабельностью.
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