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В Рязани подожгли второй офис частного медцентра
Ночью 28 декабря пожар был в медцентре на улице Крупской. 15 ноября горел другой офис этой же компании на улице Зубковой.

Управляющая медцентром «Клиника-сити» на улице Крупской Дарья Чернова рассказала корреспонденту РЗН. инфо о поджоге второго офиса.

Ночью 28 декабря пожар был в медцентре на улице Крупской. 15 ноября горел другой офис этой же компании на улице Зубковой.

По словам девушки, поджог снова совершил мужчина, который залез в помещение через окно. Проникновение неизвестного зафиксировали камеры наблюдения.

«На окнах сотрудники МЧС зафиксировали взлом. Опять же все произошло ночью. Мы пока не знаем, какой ущерб… Не заходили внутрь. На месте находятся полицейские», — добавила Дарья Чернова.

Управляющая отметила, что делом сгоревшего медцентра на улице Зубковой полиция занимается медленно, и поджигатель еще не найден.

Дарья подчеркнула, что неоднократно писала губернатору об этой ситуации, но так и не получила ответа.

«Первое уголовное дело полиция возбудила только спустя 20 дней. Никто этим должным образом не занимается. Теперь произошел второй случай», — заключила девушка.