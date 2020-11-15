Ночью загорелся рязанский медцентр

Загорелся медцентр в Песочне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Сигнал о возгорании поступил в 4:32

В ночь на воскресенье, 15 ноября, в Рязани произошел пожар. Загорелся медцентр «Клиника Сити», расположенный по адресу: улица Зубковой, 20-б. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 4:32, на вызов выехали три расчета. Огонь повредил кабинет медцентра на первом этаже. Пожар площадью 17 кв м ликвидировали в 5:01.

Пострадавших нет, причину возгорания устанавливают.