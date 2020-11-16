В рязанском медцентре рассказали, во сколько оценили ущерб после пожара

Управляющая медцентром «Клиника Сити» на улице Зубковой Дарья Чернова рассказала корреспонденту РЗН. инфо об ущербе в почти 30 миллионов. По ее словам, за неделю до происшествия, в помещении сработала сигнализация.

Управляющая медцентром «Клиника Сити» на улице Зубковой Дарья Чернова рассказала корреспонденту РЗН. инфо об ущербе в почти 30 миллионов.

«Поджог совершил человек, который залез через окно. Он зашел в операторскую с КТ и кинул туда горючую смесь. Все вспыхнуло и неизвестный покинул помещение», — поделилась Дарья Чернова.

Девушка считает, что поджог был спланирован. По ее словам, за неделю до происшествия в помещении сработала сигнализация. С окна, через которое в последствии проник неизвестный, как раз сняли москитную сетку.

«На камерах лица поджигателя за капюшоном и очками невозможно разглядеть», — добавила управляющая медцентра.

По словам Дарьи Черновой, аппарат КТ не подлежит восстановлению. Новый же стоит порядка 30 миллионов рублей. Она добавила, что весь центр после пожара в копоти и гари. По подсчетам, на ремонт уйдет около одного миллиона.

Управляющая отметила, что после произошедшего в медцентр приезжала следственная группа. На данный момент проводится проверка, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Часть персонала перешла в другие медицинские центры «Клиника Сити».

«Кто-то решил побыть в отпуске. Так что проблем с работой у людей не возникло», — заверила девушка.