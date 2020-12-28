Ночью на улице Крупской загорелся медцентр

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурному в 2:07. Ликвидировать огонь удалось только в 4:30. Пламенем повреждено помещение площадью 60 квадратных метров.

Ночью 28 декабря на улице Крупской загорелся медцентр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурному в 2:07. Ликвидировать огонь удалось только в 4:30. Пламенем повреждено помещение площадью 60 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место происшествия выезжали 11 машин и 34 пожарных.

Как выяснилось, ранее был пожар в другом офисе этого же медцентра.