Рязанский оперштаб рассказал о состоянии пострадавших в аварии с автобусом

Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Часть трасссы после аварии перекрыли. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет.

Оперштаб при правительстве Рязанской области сообщил о состоянии пострадавших в аварии с автобусом. По уточненным данным, 11 человек госпитализировали в скопинскую ЦРБ.

Трое находятся в реанимации, один из которых в очень тяжелом состоянии. Состояние 8 человек врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести.

Ранее прокуратура области сообщила о гибели четырех человек и 13 пострадавших.

Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Часть трассы после аварии перекрыли. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет.

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя.

После аварии в МЧС открыли горячую линию.

Появились фотографии с места ДТП. Туда приехали рязанский вице-губернатор и министры.