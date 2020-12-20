Рязанскую журналистку требуют наказать за ложь Путину во время пресс-конференции

Первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич требует сурово наказать рязанскую журналистку Александру Безукладову за обман президента Владимира Путина на пресс-конференции. Журналистка привлекла внимание плакатом с надписью о своей якобы беременности, а ее вопрос оказался продвижением интересов местного чиновника, считает Малькевич.

Первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич требует сурово наказать рязанскую журналистку Александру Безукладову за обман президента Владимира Путина на пресс-конференции. Об этом сообщает РИА ФАН .

Журналистка привлекла внимание плакатом с надписью о своей якобы беременности, а ее вопрос оказался продвижением интересов местного чиновника, считает Малькевич. Он обратился к председателю СЖР Владимиру Соловьеву с требованием рассмотреть поведение Безукладовой и наказать ее. В своем Тelegram-канале Малькевич предложил «за публичный обман главы государства, фальсификацию, абсолютно фейковое выступление (часть „сценария“ которого была заранее опубликована в соцсетях), за поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста, исключить Александру Безукладову из членов Союза журналистов России».

Александр Малькевич добавил, что за фальсификации, которые позволила себе рязанская журналистка, «нужно, как говорится вмазать, чтобы не повадно было».

«Она обманула не только президента, но и всех нас: там не только ложь, но и явно фейковый, постановочный вопрос, что для журналиста совершенно недопустимо», — отметил Малькевич.

Напомним, в четверг, 17 декабря, на пресс-конференции президента рязанка Александра Безукладова попросила присвоить Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек на пожаре. В телефонном разговоре с журналистом Андреем Карауловым рязанский вице-губернатор не смог назвать точное число спасенных.

РЗН. инфо разобрался, кого и как спас рязанский вице-губернатор. Позже спасенная вице-губернатором рязанка рассказала о случившемся. Она объяснила, почему не рассказала о подвиге вице-губернатора раньше.