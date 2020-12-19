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Спасенная рязанка объяснила, почему не рассказала о подвиге вице-губернатора раньше
Спасённая на пожаре вице-губернатором жительница Скопинского района Валерия Ремизова пояснила в телефонном разговоре корреспонденту Рзн. инфо, почему она не упомянула имя Игоря Грекова во время общения с федеральными СМИ

Спасённая на пожаре вице-губернатором жительница Скопинского района Валерия Ремизова пояснила в телефонном разговоре корреспонденту Рзн. инфо, почему она не упомянула имя Игоря Грекова во время общения с федеральными СМИ («Новая газета» в октябре опубликовала репортаж из Скопинского района, в котором Валерия Ремизова не рассказала о том, кто ее спас).

«Мне позвонили буквально на следующий день после пожара. Я ещё в шоке была. Не поняла, кто звонит. Подумала, что может на счёт соцвыплат. Говорила без подробностей о самой истории. Да и в тот момент не знала имя, не знала, что спасший меня человек — Игорь Греков. Мне вообще об этом случайно сказали. Мол, знаешь, а кто тебя спас», — рассказала Валерия. «Ошибки быть не может, меня и детей спас Игорь Греков».

Сейчас, как сообщила Валерия Ремизова, ей звонят даже малознакомые люди с одним и тем же вопросом. Как объяснила девушка, ей совсем не нравится ажиотаж вокруг ее семьи.

«Оставьте уж нас в покое», — попросила Валерия в конце разговора.

Напомним, в четверг, 17 декабря, на пресс-конференции президента рязанка Александра Безукладова попросила присвоить Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек на пожаре в Скопинском районе.

Mash выпустил ролик, в котором очевидец говорит, что не видел Игоря Грекова на пожаре.

РЗН. инфо разобрался, кого и как спас рязанский вице-губернатор.

Позже спасенная вице-губернатором рязанка рассказала о случившемся.