Путина попросили присвоить Игорю Грекову звание Героя России

Владимира Путина попросили присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России. Об этом заявила журналистка Александра Безукладова во время прямой линии с президентом в четверг, 17 декабря.

Владимира Путина попросили присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России. Об этом заявила рязанка Александра Безукладова во время прямой линии с президентом в четверг, 17 декабря.

Она рассказала, что Греков спас во время пожара в Скопинском районе (взрывы на военной части) семерых человек, среди которых были старики и дети.

Путин уточнил у женщины, как это связано с надписью «Я беременна», которую она держала перед собой. Та ответила, что это сделано для привлечения внимания.

«Вы меня надули… Это героический поступок, если человек в мирное время спасал жизни, он заслуживает государственной награды. Какой, мы подумаем», — ответил президент.