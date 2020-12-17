Путин утешил рязанского журналиста, пожаловавшегося на травлю в соцсетях

Журналист Антон Насонов сказал, что сделал сюжет о проблемах города с Новорязанской ТЭЦ, который «слили» в сеть раньше времени. Из-за этого его начали «оскорблять и обсвинять в продажности» в соцсетях.

Владимир Путин утешил рязанского журналиста Антона Насонова, который пожаловался на травлю в соцсетях. Свою проблему журналист озвучил президенту на пресс-конференции в четверг, 17 декабря.

Насонов сказал, что сделал сюжет о проблемах города с Новорязанской ТЭЦ, который «слили» в сеть раньше времени. Из-за этого его начали «оскорблять и обвинять в продажности» в соцсетях.

«Кто вас обвиняет, в какой продажности? Вы никого не отравили, никого не убивали. Чего вы продали… Я думаю, что ваша работа связана с определенными рисками. Такая реакция должна вас убеждать, что вы на правильном пути», — заявил президент.

Он попросил изучить проблему профильных ведомств с местной ТЭЦ в Рязани.

«Держитесь, мужайтесь. Ничего необычного не происходит. Обо мне тоже всякую фигню пишут…» — поддержал журналиста Путин.

Позже полиция организовала проверку после жалоб рязанского журналиста на травлю.