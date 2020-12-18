Журналист Караулов пообещал подать в суд на беременную рязанку с пресс-конференции Путина

Караулов отреагировал на вопросы рязанцев, которые были заданы президенту Владимиру Путину на пресс-конференции 17 декабря. Он пообещал подать в суд.

Журналист Андрей Караулов пообещал подать в суд на рязанку Александру Безукладову, которая обвинила его в клевете. Об этом он сообщил в своем ролике на YouTube.

Караулов отреагировал на вопросы рязанцев, которые были заданы президенту Владимиру Путину на пресс-конференции 17 декабря.

По его словам, Безукладова обвинила журналиста в том, что он устроил травлю журналиста Антона Насонова после ролика о Новорязанской ТЭЦ.

«Я подаю в суд. Причем судить я их буду в Рязани. Либо она докажет свои слова, и тогда надо будет ее наказать, либо не докажет, и тогда наказывать надо будет меня. Посмотрим, чья возьмет», — сказал Караулов.