В Горроще перевернулась машина реанимации

На месте работают спецслужбы. По словам очевидца, после аварии «все живы». Официальная информация уточняется.

В понедельник, 2 ноября, в Горроще на перекрестке улиц Братиславской и Гагарина столкнулись машина реанимации и Renault Logan. Видео опубликовано в Instagram.

На кадрах видно, что реанимация опрокинулась на бок после ДТП.

На месте работают спецслужбы.

В минздраве рассказали, что в ДТП пострадали четыре человека. Один погиб. Его личность установлена.

На место аварии выезжал зампред регионального правительства.