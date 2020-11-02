В Горроще перевернулась машина реанимации
На месте работают спецслужбы. По словам очевидца, после аварии «все живы». Официальная информация уточняется.
В понедельник, 2 ноября, в Горроще на перекрестке улиц Братиславской и Гагарина столкнулись машина реанимации и Renault Logan. Видео опубликовано в Instagram.
На кадрах видно, что реанимация опрокинулась на бок после ДТП.
На месте работают спецслужбы.
В минздраве рассказали, что в ДТП пострадали четыре человека. Один погиб. Его личность установлена.
На место аварии выезжал зампред регионального правительства.