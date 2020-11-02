Правительство отреагировало на смертельное ДТП с реанимацией в Рязани

На место аварии приезжал зампред регионального правительства Роман Петряев. Известно, что скорая доставляла тяжелого больного с коронавирусной инфекцией в БСМП. Авария произошла 2 ноября в Рязани около 16:00 на перекрестке улиц Братиславской и Гагарина.

Правительство отреагировало на смертельное ДТП с реанимацией в Рязани. Комментарий опубликовал оперштаб региона.

На место аварии приезжал зампред регионального правительства Роман Петряев. Известно, что скорая доставляла тяжелого больного с коронавирусной инфекцией в БСМП. Авария произошла 2 ноября в Рязани около 16:00 на перекрестке улиц Братиславской и Гагарина.

В результате столкновения пострадали пять человек: трое пассажиров легкового автомобиля и двое из реанимобиля — фельдшер бригады скорой медпомощи и 44-летний мужчина, который скончался по дороге в больницу.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.