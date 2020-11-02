Полиция рассказала о жертве в аварии со скорой в Горроще

В результате происшествия один человек, находившийся в салоне экипажа СМП скончался. В легковом автомобиле пострадали 4 человека. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

В аварии с перевернувшейся реанимацией в Горроще погиб 44-летний пациент. Он находился в салоне скорой помощи. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В результате столкновения пострадали пять человек: трое пассажиров легкового автомобиля и двое из реанимобиля — фельдшер бригады скорой медпомощи и мужчина, который скончался по дороге в больницу.

ДТП произошло на перекрестке улиц Братиславской и Гагарина.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.