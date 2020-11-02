В аварии с перевернувшейся реанимацией в Горроще пострадали четверо
Реанимация двигалась с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. Медики везли пациента в стационар. В результате ДТП пострадали пять человек: трое пассажиров легковушки и двое из машины скорой. Им оказали медпомощь.
В аварии в Горроще пострадали четыре человека из легковой машины. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
ДТП произошло на перекрестке улиц Братиславской и Гагарина. Там столкнулись скорая помощь и Renault Logan.
Реанимация двигалась с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. Медики везли пациента в стационар.
Всего пострадали пять человек: трое пассажиров легкового автомобиля и двое из реанимобиля — фельдшер бригады скорой медпомощи и 44-летний мужчина, который скончался по дороге в больницу.
Позже стало известно, что еще один человек погиб.