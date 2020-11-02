В аварии с перевернувшейся реанимацией в Горроще пострадали четверо

Реанимация двигалась с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. Медики везли пациента в стационар. В результате ДТП пострадали пять человек: трое пассажиров легковушки и двое из машины скорой. Им оказали медпомощь.

В аварии в Горроще пострадали четыре человека из легковой машины. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

ДТП произошло на перекрестке улиц Братиславской и Гагарина. Там столкнулись скорая помощь и Renault Logan.

Реанимация двигалась с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. Медики везли пациента в стационар.

Всего пострадали пять человек: трое пассажиров легкового автомобиля и двое из реанимобиля — фельдшер бригады скорой медпомощи и 44-летний мужчина, который скончался по дороге в больницу.

Позже стало известно, что еще один человек погиб.