Любимов подписал распоряжение об отмене ЧС

Ранее о снятии режима ЧС заявили в Минобороны.

Губернатор Рязанской Николай Любимов подписал заявление об отмене режима ЧС на территории Скопинского и Ряжского районов. Документ опубликован в пятницу, 9 октября.

Органы управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области перевели в режим повседневной деятельности.

Ранее о снятии режима ЧС заявили в Минобороны.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в воинской части.