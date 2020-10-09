В Рязанской области сняли режим ЧС

Военный арсенал никаких угроз для местного населения не представляет.

В 8:00 в пятницу, 9 октября, в Рязанской области снимается режим ЧС. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что, в настоящий момент военный арсенал в Скопинском районе, около которого произошел пожар, никаких угроз для местного населения не представляет, жители близлежащих населенных пунктов уже возвращаются в свои дома. В пятницу спасатели продолжат пролив территории.

«На сегодняшний день выполнены все задачи. Открытого горения и взрывов на арсенале нет. Арсенал абсолютно локализован», — заявил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.