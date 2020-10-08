Число госпитализированных после взрывов на складе под Рязанью выросло

Еще одного человека госпитализировали час назад.

Число госпитализированных после взрывов на складе под Рязанью выросло до 19 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

По данным «Интерфакса», одного человека госпитализировали час назад.

В настоящий момент в стационаре Скопинского медцентра находятся 11 человек. Одна женщина находится в реанимации.

Отмечается, что ночью в больницу поступили еще восемь человек, косвенно пострадавшие. Это пациенты, которым требуется неотложная медицинская помощь, в частности гемодиализ, инсулинотерапия или маломобильные пациенты.

Что известно о ЧП к этому часу.