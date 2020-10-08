\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
17°
Птн, 09
15°
Сбт, 10
16°
ЦБ USD 78.09 -0.42 08/10
ЦБ EUR 91.81 -0.71 08/10
Нал. USD 77.71 / 79.93 13:19
Нал. EUR 91.41 / 91.85 12:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
2 часа назад
493
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
27 009
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
20 775
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
30 174
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Число госпитализированных после взрывов на складе под Рязанью выросло
Еще одного человека госпитализировали час назад.

Число госпитализированных после взрывов на складе под Рязанью выросло до 19 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

По данным «Интерфакса», одного человека госпитализировали час назад.

В настоящий момент в стационаре Скопинского медцентра находятся 11 человек. Одна женщина находится в реанимации.

Отмечается, что ночью в больницу поступили еще восемь человек, косвенно пострадавшие. Это пациенты, которым требуется неотложная медицинская помощь, в частности гемодиализ, инсулинотерапия или маломобильные пациенты.

Что известно о ЧП к этому часу.