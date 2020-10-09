187 пострадавших от пожара скопинских семей получили первые выплаты

Семьям выделили по десять тысяч рублей на неотложные нужды.

По состоянию на 18:00 пятницы, 9 октября, 187 пострадавших от пожара скопинских семей получили выплаты на неотложные нужды. Им выделили по десять тысяч рублей, сообщило региональное правительство.

Деньги по еще 141 заявлению скопинцы получат через банки в понедельник, 12 октября.

«В выходные дни прием документов и выдача наличных будет продолжена», — отметили в правительстве.

Кроме того, скопинцам пообещали другие выплаты.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие.

СК возбудил уголовное дело.

В пятницу, 9 октября, Минобороны сообщило, что пожар потушили. Группировка войск покинет потушенные склады в субботу, 10 октября.

Ранее рязанские власти показали, как тушили пожар в загоревшейся воинской части.