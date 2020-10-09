Медики рассказали о состоянии пострадавших от взрывов под Рязанью

От взрывов в Рязанской области пострадали 16 человек.

Медики рассказали, что от взрывов в Рязанской области пострадали 16 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на завотделением территориального центра медицины катастроф Сергея Кузьминова.

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Женщина находится в коме на искусственной вентиляции легких. Ее доставили из Скопина в рязанскую больницу.

«Четверо в Ряжской больнице, десять человек в Скопине. И двое в областной клинической больнице в Рязани: пожарный, 39 лет, с ожогами лица, глаз, и женщина», — сказал Кузьминов.

Восемь человек, которые находятся в больнице Скопина, в удовлетворительном состоянии. Кроме того, в травматологическом отделении больницы находится муж перевезенной в Рязань женщины, у него сотрясение. Еще у одного пострадавшего — легкий ожог дыхательных путей.

Правительство региона уточняет, что непосредственно от ЧП пострадали шесть человек, из них двое находятся в облбольнице Рязани, двое — в Скопинском медицинском центре, двое — в Ряжском медицинском центре. Десять человек пострадали от последствий пожара.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие.

В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в воинской части.