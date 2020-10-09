Минобороны: пожар в рязанской воинской части потушили

Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Все очаги возгорания в рязанской воинской части ликвидировали. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков объявил о переходе к этапу восстановления казарменно-жилищного фонда, пострадавшего от последствий ЧС.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие.

СК возбудил уголовное дело.

Ранее рязанские власти показали, как тушили пожар в загоревшейся воинской части.