Пострадавшим из-за пожара на военной базе скопинцам пообещали выплаты

Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.

Жителям Скопинского района, которые пострадали из-за пожара и взрывов на военной базе, пообещали выплаты. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.

Эвакуированные скопинцы получат 10 тысяч рублей (из расчета на жилое помещение) на неотложные нужды. Документы сотрудники минтруда и соцзащиты начнут принимать 8 октября, с 9 октября люди начнут получать эту выплату.

За частичную утрату имущества первой необходимости жители района получат 50 тысяч, за полную — 100 тысяч. Тем, кому ЧП причинило легкий вред здоровью, выплатят 20 тысяч, средний — 200 тысяч, тяжкий — 400 тысяч. В настоящее время проводится оценка причиненного ущерба, вырабатываются механизмы возмещения полной или частичной утраты жилья