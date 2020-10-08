Тушить пожар в рязанской воинской части начали еще два вертолета

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в воинской части.

Тушить пожар в рязанской воинской части начали еще два вертолета. Из Тверской области перебазировались Ми-26 и Ми-8 армейской авиации ВКС, передает в четверг, 8 октября, РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Скопинском районе работают четыре Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие.

В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в воинской части.