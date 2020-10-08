Родственники Максима Куприна не пришли на оглашение приговора

Рязанец во время оглашения приговора ни на что не реагировал и молчал.

Родственники и друзья Максима Куприна, который убил рязанского ветерана Павла Макеева и его жену Римму, не пришли на оглашение приговора. Заседание состоялось в четверг, 8 октября, в Рязанском областном суде.

Куприн во время оглашения приговора ни на что не реагировал и молчал. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет заключения в колонии строгого режима.

Напомним, в сентябре 2019 года Куприн под предлогом продажи бытовых товаров пришел в квартиру к пожилым людям. Рязанец ударил их молотком несколько раз по голове, а потом ограбил пенсионеров.

Когда Куприна задержали, он не признавал свою вину, но позже во всем сознался. В суде он выступал с последним словом, где также признал вину.