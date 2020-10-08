Пожар на военной базе в Рязанской области локализован

Об этом заявили в Минобороны.

Пожар на военной базе в Скопинском районе локализован, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По словам замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булкагова, распространение огня остановили как на технической территории арсенала, так и за его пределами.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие.

В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в воинской части.