Пожар на военной базе в Рязанской области локализован
Об этом заявили в Минобороны.
Пожар на военной базе в Скопинском районе локализован, пишет
По словам замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булкагова, распространение огня остановили как на технической территории арсенала, так и за его пределами.
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие.
В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС.
СК возбудил уголовное дело из-за пожара в воинской части.