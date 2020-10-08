Последствия взрывов на военной базе под Рязанью сняли с высоты

На видео показали поваленные деревья, выжженную землю и детонирующие снаряды.

Последствия взрывов на военной базе под Рязанью сняли с высоты. Кадры опубликовал Life.

«Кадры того самого арсенала в Рязанской области, взлетевшего на воздух после мощнейших взрывов: разрушенные склады, поваленные деревья, выжженная земля и все еще периодически детонирующие снаряды», — говорится в посте.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие.

В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в воинской части.