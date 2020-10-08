\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
17°
Птн, 09
15°
Сбт, 10
16°
ЦБ USD 77.92 -0.17 09/10
ЦБ EUR 91.7 -0.11 09/10
Нал. USD 77.35 / 79.1 16:59
Нал. EUR 91.01 / 91.7 16:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
1 час назад
283
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
7 часов назад
1 212
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
27 556
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
21 331
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Последствия взрывов на военной базе под Рязанью сняли с высоты
На видео показали поваленные деревья, выжженную землю и детонирующие снаряды.

Последствия взрывов на военной базе под Рязанью сняли с высоты. Кадры опубликовал Life.

«Кадры того самого арсенала в Рязанской области, взлетевшего на воздух после мощнейших взрывов: разрушенные склады, поваленные деревья, выжженная земля и все еще периодически детонирующие снаряды», — говорится в посте.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие.

В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в воинской части.