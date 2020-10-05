Названы лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины

В понедельник, 5 октября, открылась Нобелевская неделя.

В понедельник, 5 октября, открылась Нобелевская неделя. Трансляцию объявления лауреатов вели из Стокгольма.

Первыми огласили лауреатов премии в области физиологии и медицины. Ими стали американцы Харви Ольтер и Чарльз Райс и британец Майкл Хоутон. Награду присудили за открытие вируса гепатита С, сообщается на сайте Нобелевского комитета.

6 октября назовут лауреатов в области физики, 7 октября — химии, 8 октября — литературе.

9 октября в Осло назовут лауреата премии мира. 12 октября определят обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля.