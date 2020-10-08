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Эвакуированных из-за пожара рязанцев могут вернуть домой
Вопрос о возвращении решиться в течение двух суток.

Эвакуированных из-за пожара рязанцев могут вернуть домой. Вопрос о возвращении решиться в течение двух суток, сообщило ИД «Пресса».

Вчера в пункте регистрации в Вослебовской СОШ записали данные о 317 пострадавших. Многих вечером забрали к себе родственники, кроме того, приходили и местные жители, которые предлагали свою помощь по размещению людей у себя дома. На ночлег в Вослебовской школе остались 42 человека, порядка 20 у.е.хали на лыжную базу в Скопин.

Заместитель главы администрации Скопинского района Александр Соловьев рассказал, что уже ночью из оперштаба поступила информация о прекращении эвакуации, а утром начали решать вопрос о возвращении пострадавших домой.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие.

В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в воинской части.