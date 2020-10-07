В Госдуме пообещали помочь пострадавшим на пожаре в рязанской воинской части

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в рязанской воинской части.

В Госдуме пообещали помочь пострадавшим на пожаре в рязанской воинской части. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства области.

Губернатор Николай Любимов переговорил по телефону с председателем комитета по бюджету и налогам госдумы Андреем Макаровым.

Макаров выразил готовность оказать необходимую помощь в устранении последствий пожара.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды.

Пострадали люди.

В Рязанской области ввели режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в рязанской воинской части.