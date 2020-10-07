Николай Любимов отменил пресс-конференцию из-за пожара в рязанской воинской части
В Рязанской области ввели режим ЧС.
В четверг, 8 октября, пресс-конференции с Николаем Любимовым не будет. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства области.
Губернатор отменил ее из-за пожара в рязанской воинской части.
«Очередная пресс-конференция главы региона, запланированная на 8 октября, переносится на неопределенный срок», — говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды.
Пострадали люди.
В Рязанской области ввели режим ЧС.
СК возбудил уголовное дело из-за пожара в рязанской воинской части.