Николай Любимов отменил пресс-конференцию из-за пожара в рязанской воинской части

В Рязанской области ввели режим ЧС.

В четверг, 8 октября, пресс-конференции с Николаем Любимовым не будет. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства области.

Губернатор отменил ее из-за пожара в рязанской воинской части.

«Очередная пресс-конференция главы региона, запланированная на 8 октября, переносится на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды.

Пострадали люди.

В Рязанской области ввели режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в рязанской воинской части.