К тушению пожара на военной базе в Рязанской области могут привлечь четыре Ил-76

Из-за взрывов в рязанской воинской части эвакуируют десять населенных пунктов.

К тушению пожара на военной базе в Рязанской области могут привлечь четыре Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой МО РФ.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.

Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд.

Позже появилось видео взрывов.

Из-за взрывов в рязанской воинской части эвакуируют десять населенных пунктов. Также перекрыли федеральную трассу. На пожар в Скопинский район приехал вице-губернатор Игорь Греков.