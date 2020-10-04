В Камчатгидромете назвали причину выброса морских животных на берег

Природоохранная прокуратура проводит проверку.

В Камчатгидромете назвали причину выброса морских животных на берег, пишет РИА Новости.

По предварительной версии морские животные погибли из-за загрязнения, а не из-за шторма. После их останки выбросило на побережье Тихого океана.

В настоящим момент всем местным жителям запретили посещать Халактырский пляж в Камчатском крае. Также в Москву отправили пробы воды, песка и образцы погибших животных.

Природоохранная прокуратура проводит проверку.

Ранее в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа зафиксировали превышение фенола, на берег массово выбросило морских животных.

По предварительной информации, вода в районе Халактырского пляжа на Камчатке была отравлена из-за течи нефтепродуктов из коммерческого танкера.

Видео с последствиями произошедшего опубликовал Юрий Дудь.

Губернатор Камчатки пообещал уволить ответственных за загрязнение океана.