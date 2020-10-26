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Глава МВД России наградил курсанта, задержавшего убийцу у Полетаевского рынка
Курсанту вручили медаль «За доблесть в службе».

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении курсанта 891-го учебного взвода Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя рядового полиции Александра Троицкого, который задержал убийцу мужчины у Полетаевского рынка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Курсанту вручили медаль «За доблесть в службе».

«Став свидетелем преступления, молодой полицейский мгновенно сориентировался и задержал подозреваемого в убийстве», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что молодой человек увидел мужчину, который неподвижно лежал на асфальте, проходя вечером по улице Гагарина. Курсант вызвал полицию, медиков и попытался помочь потерпевшему, но ножевое ранение оказалось смертельным.

Подозреваемого в преступлении полицейский догнал и задержал.

Напомним, убийство произошло в пятницу, 16 октября, у Полетаевского рынка. По версии следствия, убийца недавно освободился из тюрьмы. В рязанском кафе он познакомился с 51-летним рязанцем, они поссорились. На улице злоумышленник ударил своего нового знакомого ножом в шею.

За задержание подозреваемого следком наградил троих мужчин. Первым подозреваемого задержал Асланбег Гюльмагомедов. Помощь также оказал товарищ курсанта Дмитрий Чикунов.